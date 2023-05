Nintendo lanza video con la historia de Breath of the Wild en la previa del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La esepra llega a su fin y es que esta semana finalmente esta semana se lanza The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y como anticipo para su llegada desde Nintendo han lanzado un video repasando la historia de Link en Breath of the Wild.

El video se extiende por poco menos de siete minutos y realiza un resumen de la historia del juego con algunos spoilers incluidos.

“Ponte al día con todos los eventos de la historia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild antes de sumergirte en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom el 12 de mayo de 2023. Advertencia: este video contiene spoilers de la historia de The Legend of Zelda: Breath of lo salvaje”, menciona en la descripción del video.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanzará este 12 de mayo para Nintendo Switch.

La descripción del juego en la Nintendo eShop apunta que...

“En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. Esta aventura será tuya para experimentar en un mundo alimentado por tu imaginación.En esta secuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las islas que flotan en los vastos cielos. ¿Podrás aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las malévolas fuerzas que amenazan al reino?”