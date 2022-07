No esperen que Taika Waititi muestre las escenas con los personajes eliminados de Thor: Love and Thunder

[Esta nota incluye spoilers de Thor: Love and Thunder]

Si después del estreno Thor: Love and Thunder quedaron con ganas de ver más escenas de la película, será mejor que no se ilusionen y es que mientras Taika Waititi ya descartó el lanzamiento de un corte del director para la cuarta cinta del dios del trueno, el cineasta también aseguró que no quiere mostrar las escenas descartadas.

Particularmente, en el contexto de una conversación con Insider, Waititi contó que no pretende revelar las escenas que Jeff Goldblum, Peter Dinklage y Lena Headey grabaron para la película pero que fueron eliminadas de la versión final ¿La razón? Según Waititi esas escenas fueron cortadas por algo y por ende no sería necesario revelarlas.

“(...) La gente dice: ‘No puedo esperar por las escenas eliminadas con esos actores’. No quiero que la gente vea las escenas eliminadas porque se eliminan por una razón: no son lo suficientemente buenas. [Risas.] Las escenas no estaban en la película y eso es todo”, dijo Waititi.

Previamente en la misma entrevista el director ya había reflexionado sobre aquello que llegó o no a su versión final de Love and Thunder y parece que Waititi no tiene mayores reparos sobre lo que quedó fuera de la cinta que dura casi dos horas.

“Escribí la cosa por lo que cuando cortas algo puede ser un poco un desafío para ti mismo porque piensas: ‘¿No soy tan bueno? ¿Debería haberlo visto venir?’ Pero en cada película que he hecho, probablemente he recortado la misma cantidad. Cuando entras en la edición, nunca se sabe. Una escena en sí misma puede ser lo más divertido o lo más intrigante, pero a veces esas cosas, si las mantienes, solo harán que la película se detenga. Así que tienes que hacer lo mejor para la película”, dijo el director. “Y si le preguntas a cualquiera de esos actores que fueron eliminados - Jeff Goldblum, Lena Headey, Peter Dinklage-, todos entienden cómo funciona. Han estado en el juego el tiempo suficiente. Pero así es como yo veo las cosas”.

Mientras está claro que Goldblum habría regresado como The Grandmaster tras Thor: Ragnarok y Dinklage habría retomado el papel de Eitri que plasmó en Avengers: Infinity War, por ahora se desconoce cuál habría sido el rol de Headey.