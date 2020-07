No te pierdas el primer adelanto del anime de The Worlds Ends With You

Square Enix dio a conocer el primer adelanto de la adaptación al mundo del anime que tendrá The Worlds Ends With You.

La adaptación fue anunciada hace tan sólo unas semanas y se basará en el popular RPG de 3DS del mismo nombre y que fue lanzado en 2007, y que en 2018 tuvo una adaptación para Nintendo Switch.

La historia se basa en un joven llamado Neku, quien despierta en una dimensión alterna de Shibuya y donde debe sobrevivir un extraño juego llamado Reaper’s Game, donde se juega su propia existencia.

The World Ends With You: The Animation, tendrá programado su estreno para el 2021.