No Way Home habría reutilizado material de las sagas anteriores de Spider-Man

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

A lo largo de Spider-Man: No Way Home no solo aparecen varios villanos y un par de personajes de las sagas anteriores del arácnido para el cine, sino que también se evocan momentos y antecedentes de las franquicias que fueron protagonizadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Pero aunque la mayoría de las conexiones son evidentes y tienen un propósito en la trama, aparentemente habría un detalle en No Way Home que estaría directamente vinculado a las películas anteriores de Spidey pero tendría una explicación meramente práctica.

De acuerdo al portal Comicbook, Marvel Studios y Sony no grabaron nuevas escenas con Thomas Haden Church y Rhys Ifans, y en realidad usaron secuencias de Spider-Man 3 (2007) y The Amazing Spider-Man (2012) para mostrar a ambos actores como las versiones humanas de Sandman y Lizard después de que los tres Spider-Man consiguieran aplicar los antídotos para salvarlos.

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

Es decir, aunque Church e Ifans realizaron la voz de sus respectivos personajes, no habrían participado de la cinta en la misma medida que Alfred Molina, Jamie Foxx, Willem Dafoe o los propios Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Así, aunque hay que tener en cuenta que el reporte de Comicbook no detalla si esta información se infirió a partir de lo que se vio en la película y fácilmente se puede contrastar con esas dos cintas anteriores de Spider-Man o si es algo que surgió a partir de información extra-oficial, tampoco es algo completamente sorprendente considerando la envergadura de Spider-Man: No Way Home y cómo ni Church ni Ifans fueron partes preponderantes de la promoción de la cinta en contraste al énfasis que se le dio al Doc Ock de Alfred Molina, el Duende Verde de Willem Dafoe y el Electro de Jamie Foxx.