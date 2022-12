Noah Schnapp elogió el final de Stranger Things y afirmó que “la historia comenzó con Will y terminará con Will”

Sin duda de aquí al estreno que probablemente ocurrirá en 2024 las expectativas respecto a la última temporada de Stranger Things solo irán en aumento, pero si quieren comenzar desde ya a esperar la entrega final de la historia de Eleven y compañía probablemente querrán leer las declaraciones más recientes de Noah Schnapp.

El actor que ha protagonizado las cuatro temporadas de Stranger Things como Will Byers habló recientemente sobre el último ciclo de la serie y dio a entender que su personaje tendrá un gran final.

“Solo puedo decirles que estoy muy, muy emocionado por lo que está por venir. Creo que hicieron un gran trabajo con el personaje de Will esta temporada y abordaron hermosamente todo lo que necesitaban. La forma en que cerraron el programa es simplemente perfecta: la historia comenzó con Will y terminará con Will”, comentó Schnapp en un artículo de Forbes.

A lo largo de la emisión de Stranger Things han proliferado un montón de teorías sobre lo que podría suceder con el personaje en esta historia, sin embargo, por ahora no hay pistas oficiales sobre su destino más allá de la promesa de los Hermanos Duffer de que la última temporada de Stranger Things tendrá un mayor foco en los personajes y grupos originales de la serie.

Stranger Things 5 aún no tiene una fecha oficial de estreno.