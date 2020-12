Nolan cree que la interpretación de Bane de Tom Hardy “aún no se ha apreciado por completo”

Actualmente Christopher Nolan está en plena etapa de promoción del lanzamiento hogareño de Tenet, su película más reciente que muchas personas aún no han podido ver debido a la pandemia.

Pero, en medio de las conversaciones sobre la cinta protagonizada por John David Washington, el director también ha encontrado tiempo para hablar sobre la decisión de Warner Bros. de lanzar todas sus películas de 2021 mediante HBO Max y, recientemente, el responsable de Inception también decidió reflexionar sobre The Dark Knight Rises.

En una conversación con el podcast “Happy Sad Confused” podcast (vía NME), Nolan específicamente quiso destacar el trabajo de Tom Hardy como Bane en The Dark Knight Rises.

Si bien durante los últimos años no han sido pocas las bromas y comentarios sobre esa versión del villano y en particular sobre su voz, Nolan aseguró que el trabajo de Hardy todavía no es apreciado por completo.

“No hay una red de seguridad para ninguno de estos tipos y Tom (Hardy), quiero decir, lo que hizo con ese personaje aún no se ha apreciado por completo. Es una actuación extraordinaria y verdaderamente asombrosa”, dijo Nolan. “La voz, la relación entre solo ver los ojos y la frente. Tuvimos todas estas discusiones sobre la máscara y lo que revelaría y lo que no revelaría, y una de las cosas que recuerdo que me dijo fue que se llevó el dedo a la sien y la ceja y dijo: ‘¿Puedes darme esto para jugar? Deja que la gente vea esto’“.

“Efectivamente, ves allí en la película, esta especie de ceja al estilo de Brando, que expresa todo tipo de cosas simplemente monstruosas”, añadió. “Realmente es una gran actuación”.

Mientras Nolan da a entender que quizás a futuro más personas valorarán al Bane de Hardy, el director también celebró durante esta jornada con la incorporación de The Dark Knight al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos