The Dark Knight y Shrek fueron añadidas al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

The Dark Knight es una de las películas de superhéroes más populares del último tiempo y ahora, además de las buenas críticas y fanáticada que consolidó tras su estreno, la cinta dirigida por Christopher Nolan consiguió un nuevo reconocimiento y se sumará al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

“Este no es solo un gran honor para todos los que trabajamos en The Dark Knight, también es un tributo a todos los increíbles artistas y escritores que han trabajado en la gran mitología de Batman durante décadas”, dijo Nolan.

Cada año el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos selecciona a 25 películas para incorporar a su listado. Dichas cintas llegan ahí porque son consideradas como “cultural, histórica o estéticamente significativas” y por ende son dignas de conservación.

De acuerdo a esa entidad, esas películas no son seleccionadas bajo una lógica de las “mejores” películas, como podría suceder en premiaciones como los Oscar, sino que se eligen “obras de importancia duradera para la cultura estadounidense” que “reflejan quiénes son (los estadounidenses) como pueblo y como nación”.

En ese sentido, The Dark Knight no será la única película que se sumará a ese listado durante este 2020 y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció que también incorporará a esa lista a clásicos como La naranja mecánica, musicales como Grease y cintas animadas tan queridas como la película original de Shrek.

Estas son todas las películas que se sumarán al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos este 2020:

Suspense (1913)

Kid Auto Races at Venice (1914)

Bread (1918)

The Battle of the Century (1927)

With Car and Camera Around the World (1929)

Cabin in the Sky (1943)

Outrage (1950)

The Man with the Golden Arm (1955)

Lilies of the Field (1963)

La Naranja Mecánica (1971)

Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971)

Wattstax (1973)

Grease (1978)

The Blues Brothers (1980)

Losing Ground (1982)

Illusions (1982)

The Joy Luck Club (1993)

The Devil Never Sleeps (1994)

Buena Vista Social Club (1999)

The Ground (1993-2001)

Shrek (2001)

Mauna Kea: Temple Under Siege (2006)

The Hurt Locker (2008)

The Dark Knight (2008)