Norman Reedus prometió que la serie de Daryl será como “un reinicio” y tendrá un “tono diferente” a The Walking Dead

¿Qué se puede esperar del spin-off de The Walking Dead enfocado en Daryl Dixon? Si bien evidentemente las bases de la saga indican que veremos a más muertos vivientes y seguiremos las andanzas del personaje de Norman Reedus tras el final de la serie principal, ahora el propio actor anticipó que el programa de Daryl tratará de ofrecer un poco más que eso.

Concretamente Reedus le dijo al portal EW que la nueva serie que simplemente se llamará Daryl Dixon no será un simple calco de The The Walking Dead ni tampoco una continuación de lo que se venía haciendo en esa producción.

“La historia es muy diferente. Los personajes son muy diferentes. Hay un tono diferente, hay una luz diferente, hay un sonido diferente. Es una vibra completamente diferente”, señaló el actor.

“Es un reinicio. Aprendes muchas cosas después de 12 años de hacer un programa, y hay ciertos caminos que inevitablemente tienes que seguir porque (hay un elenco muy grande). Nosotros realmente no tenemos eso (en la serie de Daryl). Es una especie de nuevo comienzo para nosotros, con todas las cosas que nos encantaba hacer, y un montón más”, añadió.

Pese a que parte de esa novedad se dará por la adición de nuevos personajes, evidentemente Daryl Dixon también sacará provecho de su ambientación que llevará al sobreviviente titular a Europa.

“Hay historia en la historia. Hay historia en las paredes que nos rodean. Hay historia en el sonido de todo. Es una sensación muy diferente”, comentó Reedus sobre la nueva locación. “Tiene las cosas que quieres de la serie, pero simplemente las recoges y las pones en otra dimensión”.

EW también reveló algunas fotos de Daryl Dixon que pueden ver a continuación.

Se espera que Daryl Dixon se estrene durante 2023.