Las películas animadas mejor valoradas en Rotten Tomatoes que puedes encontrar en los streamings

Durante estos días de cuarentena y aislamiento social muchos recurren a los servicios de streaming para distraerse de la agobiante realidad, y qué mejor para viajar a otro mundo que una película animada. Después de todo, este tipo de producciones no solo quieren cautivarnos con sus historias y actuaciones sino también con las distintas técnicas que sus realizadores han escogido para plasmar sus narrativas.

Es por eso que en Mouse decidimos repasar la oferta de películas animadas que están disponibles en los servicios de streaming y, como las opciones son varias, optamos por aplicar un pequeño filtro y para efectos de este listado decidimos enfocarnos solo en aquellos títulos que cuentan con una valoración igual o superior al 90% en el indexador de críticas Rotten Tomatoes.

Sí, sabemos que a muchos no les agrada ese sitio, pero para este tipo de cosas es un buen filtro y por último, si no están de acuerdo con su premisa, pueden ver las películas y contrastar sus juicios con aquellos de las personas que valoraron positivamente estos títulos.

Dicho sea eso, a continuación pueden revisar el listado.

Toy Story (1995-2019)

Valoración en Rotten Tomatoes : Toy Story (100%), Toy Story 2 (100%), Toy Story 3 (98%) y Toy Story 4 (97%)

Evidentemente, en una revisión de las mejores películas animadas para ver en streaming, no podía faltar el clásico de Pixar y es que las aventuras de los juguetes son de esas historias que podemos repetirnos una y otra vez.

Y para fortuna de los fanáticos de Woody, Buzz y compañía, tal como en la televisión por cable donde muchas veces varios canales están dando distintas entregas de Toy Story al mismo tiempo, en el mundo del streaming también hay alternativas.

Así tenemos que, mientras actualmente Amazon Prime tiene a Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3 y Toy Story 4 en su catálogo; Netflix ofrece las tres primeras entregas de la saga, ya saben para quienes consideran que el “adiós vaquero” es el mejor final para esta historia.

Ver las cuatro entregas de Toy Story en Amazon Prime | Ver tres entregas de Toy Story en Netflix.

Cómo entrenar a tu dragón (2010)

Valoración en Rotten Tomatoes: 99%

Si Toy Story es un clásico animado que se comenzó a forjar en el siglo pasado, Cómo entrenar a tu dragón sin duda se posiciona entre las franquicias más valoradas de este tipo durante los últimos años.

Por lo tanto, si ustedes son fanáticos de la historia de Hipo y Chimuelo o simplemente quieren convencer a alguien de ver estas películas, pueden encontrar la entrega original de Cómo entrenar a tu dragón en Netflix.

Y aunque lamentablemente las otras películas no están disponibles en HBO GO, Amazon Prime ni Netflix, esos dos últimos streamings ofrecen las series de la franquicia.

Ver Cómo entrenar a tu dragón (2010) en Netflix.

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005)

Valoración en Rotten Tomatoes: 95 %

En 2005 Aardman Animations presentó esta película que muchos aún recuerdan por su propuesta de animación stop-motion y por supuesto por los infructuosos esfuerzos de Wallace y Gromit para salvar el festival de vegetales de la ciudad.

Pero esta aventura del disparatado dúo también pasó a la historia ya que después de su estreno no solo se quedó con un BAFTA y un Annie a la Mejor Película Animada, sino que también conquistó el Oscar de esa categoría en 2006.

Así que, si quieren revivir esta galardonada propuesta, ahora pueden encontrarla en Netflix.

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit fue dirigida por Steve Box y Nick Park, este último también comandó Chicken Run (2000) y Early Man (2018), película con un 87% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes que está disponible en Amazon Prime Video.

Ver Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit en Netflix.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Valoración en Rotten Tomatoes : 97%

Si durante estos días quieren revivir una de las mejores adaptaciones de Spider-Man a la pantalla grande, no busquen más porque en HBO GO pueden ver una y otra vez Spider-Man: Into The Spider-Verse, la película de 2018 que nos dio una gran historia de superhéroes tanto a nivel visual como narrativo.

Ghost in the Shell (1995)

Valoración en Rotten Tomatoes : 96%

Este es un clásico que no podía faltar en el listado. La película de 1995 dirigida por Mamoru Oshi no solo es un hito para el anime, sino que marcó a toda la industria de la animación y por supuesto al futuro de las apuestas cyberpunk.

Por lo que, como nunca está demás repetirse la adaptación del manga de Masamune Shirow, pueden encontrar esta película tanto en Netflix como en Amazon Prime.

Ver Ghost in The Shell en Netflix | Ver Ghost in The Shell en Amazon Prime Video.

Fantastic Mr. Fox (2009)

Valoración en Rotten Tomatoes: 92%

Si son fanáticos de Wes Anderson, probablemente esta es una de las películas animadas que más querrán ver o repetirse.

Fantastic Mr. Fox es una película de animación en stop-motion que Anderson presentó en 2009 y con su historia basada en el libro homónimo de Roald Dahl sigue a un zorro y su familia que mientras deciden dejar atrás su vida “tranquila” para volver al robo de gallinas.

Ver Fantastic Mr. Fox en Amazon Prime Video.

The Breadwinner (2017)

Valoración en Rotten Tomatoes : 95%

“En 2001, Afganistán está bajo el control de los talibanes. Cuando capturan a su padre, una joven decidida se disfraza de niño para mantener a su familia”, esa es la descripción (vía IMDB) de The Breadwinner, una película que también es conocida como La Guerra del Pan y que en 2018 compitió por quedarse con la estatuilla de Mejor Película Animada en los Premios de la Academia.

Ver The Breadwinner en Netflix.

The Lego Batman Movie (2017)

Valoración en Rotten Tomatoes: 90%

Esta popular adaptación del murciélago de los cómics de DC sorprendió a los fanáticos con su propuesta en 2017 y si por estos días extrañan la voz de BoJack Horseman aquí pueden escuchar al actor detrás del caballo, Will Arnett, repitiendo una y otra vez que es Batman.

Puedes ver The Lego Batman Movie en Netflix.

Your Name (2016)

Valoración en Rotten Tomatoes: 98%

La historia de Mitsuha y Taki ha sido un fenómeno de popularidad desde que se estrenó hace un par de años, por lo que si aún no se animan a ver esta película que mezcla eventos inesperados y con una dosis de realidad, este parece un buen momento para revisar la apuesta dirigida por Makoto Shinkai (Tenki no ko).

Ver Your Name en Netflix.

Moana (2016)

Valoración en Rotten Tomatoes: 96%

¿Quieren pasar los próximos días de cuarentena con una canción pegada en su cabeza? ¿Están buscando más películas con Dwayne “La Roca” Johnson para pasar el rato? Si la respuesta a cualquiera de esas interrogantes es afirmativa, tienen que ver Moana.

Esta película animada de Disney sigue la línea de lo que fue Frozen pero tiene sus propios argumentos que hacen llevaderos y divertidos sus 107 minutos de duración.

Ver Moana en Amazon Prime Video.

Studio Ghilbi

Valoración en Rotten Tomatoes: Solo 8 películas de la compañía japonesa tienen menos de un 90% de valoración en el indexador de críticas y de ese total solo una, Cuentos de Terramar, tiene menos de un 70% de valoraciones positivas.

Es por eso que no les recomendamos ver una película en específico, sino que solo cumplimos con reiterar que el estudio japonés es uno de los mejores para contar este tipo de historias y que todos estos títulos están en Netflix actualmente:

El castillo en el cielo (1986)

Mi vecino Totoro (1988)

Kiki: Entregas a domicilio (1989)

Recuerdos del ayer (1991)

Porco Rosso (1992)

Puedo escuchar el mar (1993)

Cuentos de Terramar (2006)

Nausicaä del Valle del Viento (1984)

La princesa Mononoke (1997)

Mis vecinos los Yamada (1999)

El viaje de Chihiro (2001)

El regreso del gato (2002)

Arrietty y el mundo de los diminutos (2010)

El cuento de la princesa Kaguya (2013)

La guerra de los mapaches (1994)

Susurros del corazón (1995)

El increíble castillo vagabundo (2004)

Ponyo (2008)

La colina de las amapolas (2011)

Se levanta el viento (2013)

El recuerdo de Marnie (2014)

Puedes ver las películas del Studio Ghibli en Netflix siguiendo este link.

Lupin III: El castillo de Cagliostro

Valoración en Rotten Tomatoes: 94%

Siguiendo los comentarios anteriores sobre el Studio Ghilbi es preciso señalar que otra obra del gran Hayao Miyazaki está disponible en Amazon Prime Video.

Se trata de El castillo de Cagliostro, la cinta de 1979 basada en la franquicia Lupin III y que es uno de los primeros trabajos del aclamado director.

Ver Lupin III: El castillo de Cagliostro en Amazon Prime Video.

Operación Regalo (2011)

Valoración en Rotten Tomatoes: 92%

Todavía faltan varios meses para Navidad y siendo sinceros en este momento son pocos quienes tienen ganas de pensar en una celebración de ese tipo.

Pero si eres de esas personas que encuentran reconfortantes las películas de Navidad aún cuando sea abril, Operación Regalo es una interesante alternativa.

Esta película de 2011 tiene un elenco de voces en inglés comandado por James McAvoy junto a Hugh Laurie y su premisa gira en torno al hijo de Santa Claus.

Puedes ver Operación Regalo en Netflix.

Klaus

V aloración en Rotten Tomatoes: 94%

Siguiendo la tónica de la película anterior, si quieren adelantarse al espíritu navideño, pueden ver Klaus la cinta animada de Netflix que arrasó en los premios de animación más recientes y se centra en la misión del cartero Jesper.

Ver Kalus en Netflix.

Zootopia (2016)

Valoración en Rotten Tomatoes: 98%

Judy Hopps es una coneja que toda su vida ha soñado con ser policía y se muda a la gran ciudad para cumplir ese sueño. Sin embargo, pronto se dará cuenta que detrás del lugar donde siempre soñó vivir se ocultan oscuros secretos. Esa es la premisa de Zootopia, la película animada que Disney estrenó en 2016 y de seguro recuerdan por el lento perezoso o la canción de Shakira.

Ver Zootopia en Amazon Prime Video.

I Lost My Body (2019)

Valoración en Rotten Tomatoes: 96%

También desde la apuesta de contenidos exclusivos de Netflix llega esta película dirigida por Jérémy Clapin que retrata la historia de Naoufel, un joven huérfano que conoce a Gabrielle, una chica que no tarda en convertirse en el foco de su atención y motivarlo a tratar de estar con ella. Todo mientras una mano cortada recorre las calles de Francia en busca del cuerpo al que pertenece.

Ver I Lost My Body en Netflix.

Akira (1988)

Valoración en Rotten Tomatoes: 9 0%

Esta película no requiere mayores explicaciones ni presentaciones. El clásico del anime, la obra de Katsuhiro Otomo, la historia de Kaneda y Tetsuo ambientada en Neo Tokio, simplemente es una propuesta para repetirse una y otra vez.

Puedes ver Akira en Netflix.

Pixar

Si bien mencionamos a Toy Story por separado porque la franquicia de los juguetes está entre lo mejor valorado del estudio, Pixar tiene varios títulos con una aprobación por sobre el 90% en Rotten Tomatoes y para no alargar más esto te contamos cuáles puedes encontrar en Netflix, Amazon Prime Video y HBO GO.

Shrek

Valoración en Rotten Tomatoes: Shrek (88%), Shrek 2 (89%), Shrek the Third (41%), Shrek Forever After (58%).

Bueno, para finalizar esto se sale del filtro que hemos aplicado para esta selección. Sí, dijimos que solo incluiríamos películas que tienen más de un 90% de valoración en Rotten Tomatoes, pero es imposible hacer un listado de películas para ver en streamings sin incluir a Shrek, la película por excelencia para repetirse en estas plataformas.

Así que nos despedimos recordándoles que Shrek, la original, está en Amazon Prime y el resto, incluyendo los especiales y el musical están en Netflix.