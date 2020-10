Nuevos antecedentes plantean que las conversaciones para llevar No Time To Die a un streaming no habrían prosperado

Imaginando que la pandemia no volverá a cambiar esos planes, aún quedan varios meses para que No Time To Die llegue a los cines en abril del próximo año. Sin embargo, aunque aún queda un largo trecho para el estreno de la próxima película de James Bond, durante los últimos días han surgido una serie de reportes que ponen en duda a un eventual estreno cinematográfico de la película.

Tengan en cuenta que MGM, el estudio que ostenta los derechos de las películas de James Bond, ha tenido que postergar el estreno de No Time to Die en varias oportunidades y por ahora nada asegura que la compañía efectivamente podrá presentar a la nueva película de 007 en el primer semestre de 2021.

En ese escenario, un par de reportes plantearon que MGM estaría considerando vender No Time to Die a un servicio de streaming y que plataformas como Netflix y Apple TV+ estarían interesadas en quedarse con la película.

Pero aunque eso efectivamente habría sucedido, un nuevo reporte de Deadline aclara que las conversaciones no habrían llegado a un buen puerto.

De acuerdo a Deadline, MGM le habría ofrecido No Time to Die a Netflix, Apple y Amazon como una licencia de un año por $600 millones de dólares con la posibilidad de que ese acuerdo también diera pie a la posibilidad de trasmitir otros títulos de James Bond. No obstante, Deadline dice que ninguna plataforma “estaba dispuesta a aportar más de la mitad de esa cantidad" y "el controlador de franquicia de James Bond, Eon, y la productora principal Barbara Broccoli rechazaron el trato y podrían haberse sorprendido de que las negociaciones se estuvieran llevando a cabo”.

Es decir, MGM se habría precipitado ante la larga espera para obtener ganancias de la película pero no habría conseguido un acuerdo con las compañías detrás de los servicios de streaming y actualmente el plan seguiría apuntando a un estreno de No Time to Die en cines.

De hecho, un vocero de MGM le confirmó a Deadline que los rumores eran verdaderos, pero aseguró que la película se estrenará en la pantalla grande.

Después de todo, aquel portal reitera algo que también se había planteado en reportes anteriores y es que estrenar a la nueva película de James Bond en un streaming no sería tan simple. Tengan en cuenta que, además de la importancia de esta franquicia para MGM, hay acuerdos comerciales en juego y también está el tema de la distribución por parte de Universal.

Por ahora, No Time to Die todavía planea estrenarse en cines durante abril de 2021.