MGM estaría considerando vender No Time to Die a un servicio de streaming

Debido a la pandemia y diversos problemas en la producción, MGM ha tenido que postergar un montón de veces el estreno de la próxima película de James Bond. Así, aunque actualmente el plan del estudio consiste en estrenar a No Time to Die en cines durante abril de 2021, ante la incertidumbre de la pandemia, parece que la compañía estaría considerado la posibilidad de vender la película a un servicio de streaming.

Si bien por ahora no hay nada asegurado, los rumores de una potencial llegada de 007 a las plataformas de streaming comenzaron cuando desde el portal Binged aseguraron que “MGM, el estudio cinematográfico propietario de la franquicia Bond, está bajo una tremenda presión para vender la película al mejor postor”. Todo ha raíz de los gastos derivados de los retrasos de la película.

Binged además sostiene que “los mejores streamings con mucho dinero han propuesto comprar la tan esperada película y están ofreciendo monstruosas sumas de dinero para presentar la película en sus respectivas plataformas”.

“Netflix y Apple TV Plus son dos plataformas de transmisión que se dice que están a la vanguardia de las ofertas”, planteó el portal.

Así, si bien hasta ahora desde MGM no se han pronunciado de manera oficial sobre el futuro de No Time to Die, desde Variety sostienen que el estudio efectivamente habría contemplado vender la película a plataformas de streaming.

No obstante, las fuentes de Variety dicen que el estudio “estaba buscando un acuerdo de aproximadamente $600 millones de dólares”, un costo que habría sido considerado muy alto “para dos de los servicios de streaming de gasto gratuito”.

Por otra parte, aunque Apple, Netflix y otros streamings habrían tanteado la posibilidad de estrenar a la próxima película de 007 en sus plataformas, un eventual acuerdo tampoco sería tan sencillo porque habrían otros factores en juego que involucran desde los derechos de distribución de Universal hasta los pactos comerciales con marcas.

En ese sentido, lo que pasó con Un Príncipe en Nueva York 2 asoma como un referente ya que para vender esa película a Amazon Prime, Paramount tuvo que asegurarse de que McDonald’s y Crown Royal aceptaran el cambio de planes.

Es decir, mientras la posibilidad de un estreno en streaming estaría dentro de las opciones, lo único cierto actualmente es que No Time to Die todavía pretende estrenarse en abril de 2021 para presentar a la última aparición de Daniel Craig como James Bond.