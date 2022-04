Obi-Wan Kenobi, un especial de The Book of Boba Fett y la nueva película de Chip y Dale destacan en los estrenos de Disney Plus para mayo

El nuevo contenido de Star Wars es lo más destacado en los estrenos que Disney Plus tiene planificados para el próximo mes de mayo. Después de todo, aunque los nuevos ciclos de The Mandalorian y The Bad Batch aún no tienen fechas de estreno, durante el quinto mes de este 2022 el streaming de Disney estrenará dos apuestas de la franquicia espacial.

En primer lugar, y como ya deben tener claro si son fanáticos de la saga, el 27 de mayo se lanzarán los dos primeros episodios de Obi-Wan Kenobi, la esperada serie que traerá de regreso a Ewan McGregor como el querido Jedi. Pero eso no es todo porque el 4 de mayo se estrenará Disney Gallery: The Book of Boba Fett, un especial que al igual que aquellos que se presentaron con The Mandalorian abordará el desarrollo y rodaje de la serie del mítico cazarrecompensas.

Pero si Star Wars no es lo suyo, Disney Plus también tiene otras ofertas para el mes de mayo que abarcan desde Sneakerella, una re-imaginación moderna de La Cenicienta, hasta la curiosa oferta de la película Chip y Dale al rescate.

Sin más preámbulos, pueden revisar la grilla de estrenos de Disney plus para mayo de 2022 aquí: