Obviamente Twitter se llenó de memes por la eliminación de los verificados originales

Tal y como se había advertido este 20 de abril Twitter dio inicio de una de las medidas más polémicas de la administración de Elon Musk y comenzó a eliminar las insignias de verificación de las cuentas que habían recibido el icónico ticket azul antes de que el CEO de Tesla comprara la red social.

Por supuesto, este movimiento responde a un plan de Musk para potenciar las ganancias de Twitter mediante Twitter Blue, una membresía que otorga “beneficios” como el mencionado ticket azul y tiene un costo mensual de $8 dólares.

Actualmente Twitter Blue es la única alternativa para que los usuarios que tenían cuentas verificadas mantengan esa insignia, pero naturalmente muchas personas no están dispuestas a pagar por aquel detalle en sus cuentas de Twitter.

Así, a medida que el ticket azul ha empezado a desaparecer de las cuentas de cantantes, deportistas y otras celebridades, obviamente los usuarios Twitter han hecho lo que mejor saben hacer antes este tipo de situaciones: memes.

Por un lado aparecieron memes y tweets de usuarios (incluyendo a la mísmisma Halle Berry) que se ríen de la situaciónn.

“Oficialmente ya no soy un artista verificado oficialmente. Me encanta ser no oficial y no verificado. es muy moi”.

“Como Enciclopedia, podemos comprobar que ya no estamos verificados”

“Yo, para todos mis compañeros originales, personas verificadas que perdieron su marca de verificación azul, vamos”

“no estar verificado es el nueva verificado, hasta Beyoncé perdió su tick”.

“‘acabo de perder mi marca de verificación’

yo que nunca tuve verificado para empezar:”

Pero naturalmente también emergieron otras reflexiones.

“No hay ticket azul, pero este soy yo. No se dejen engañar por los impostores. Recuerden que tengo un 92 al final de mi usuario. @ Jack Quaid fue tomado por alguien que se hizo pasar por mí en 2011. Fue la razón principal por la que hice un Twitter en primer lugar. Si tan solo hubiera algún tipo de... sistema de verificación gratuito...”

“Twitter en 2023... las páginas de fans están verificadas y las celebridades reales no lo están - ¡innovador! 🤝🏼”

Pero lo que nos convoca aquí es lo más misceláneo y las referencias a al cultura pop.

“‘¡Regístrese en Twitter Blue o pierda su ticket azul!’

Famosos:”

“Todo porque el cohete no pago twitter blue :(”

“Twitter quitando las marcas de verificación azules es como:”

Además como era de esperar han resurgido los memes para mofarse de los usuarios de Twitter Blue.

Al momento de redactar esta nota muchas cuentas de famosos ya no cuentan con el ticket azul, pero Stephen King, el célebre autor de terror, acusó que el ticket aún permanece en su cuenta por un supuesto pago de Twitter Blue que nunca realizó.

“Mi cuenta de Twitter dice que me he suscrito a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que entregué mi número de teléfono, no lo he hecho”, sentenció el autor de It.

Y King no sería el único porque LeBron James reportó una situación similar. “Bueno, supongo que mi (ticket) azul se irá pronto porque si me conocen, no voy a pagar los 5 (por Twitter Blue)”, señaló el deportista cuya cuenta aún ostenta el ticket porque supuestamente habría pagado por Twitter Blue.

Twitter comenzó a retirar el ticket azul de la cuentas que estaban verificadas antes de la administración de Elon Musk