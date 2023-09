One Piece: Eiichiro Oda prohibió los romances entre la tripulación en la adaptación de Netflix

La adaptación de Netflix de One Piece es quizás la mejor adaptación de un anime que se ha realizado, en parte por ser bastante fiel a la obra original. En este aspecto, ahora se ha conocido que el autor del manga Eiichiro Oda puso algunas condiciones a la adaptación entre las cuales se encontraba el que estaban prohibidas las relaciones entre los miembros de la tripulación de los Sombrero de Paja.

Las declaraciones provienen desde uno de los productores de la serie, Steven Maeda, quien señaló que “Una de las condiciones de Eiichiro Oda para la adaptación live action fue que no hubiera un ‘romance entre los miembros de la tripulación’”.

“Mientras sea un manga llamado One Piece y una adaptación live action del mismo, es difícil que tengan una relación romántica. (...) es difícil que Zoro y Nami tengan una relación romántica”, complementó.

Según explicó, a pesar de la sintonía que muestran ambos personajes en la adaptación la idea de un romance queda descartada. “Es que la química entre Mackenyu y Emily era buena, y no había ninguna intención (de que pareciera un elemento romántico). Eres libre de leer y sentir lo que quieras de la serie. Esa es la gracia de ver un programa de televisión”.

La decisión de Oda no debería parecer extraña para quienes siguen el anime y manga, ya que para él los integrantes son más como una familia. Es así como ya en 2009, explicaba que los romances entre tripulantes no estaban dentro de sus planes.

“Hmm, ¿en un sentido romántico? No creo que haya ningún romance entre la tripulación. Nami probablemente ve todos los aspectos buenos / cualidades de los chicos, pero One Piece no es un romance. Puede que muchas lectoras se hagan este tipo de preguntas. A los chicos no les interesa en absoluto. One Piece es básicamente un manga shonen, un manga para chicos, por lo que el romance no está representado”.