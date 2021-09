Only Murders in the Building fue renovada para una segunda temporada

Siempre que hay una serie nueva existe la duda respecto a si seguir o no desde un principio su propuesta ante la posiblidad de una cancelación y el abrupto final de la trama que muchas veces implican esas decisiones por parte de los canales y los servicios de streaming. Pero si tenían esa inquietud con Only Murders in the Building, ya no tienen que preocuparse.

Si bien la nueva serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez recién está emitiendo su primera temporada, Hulu ya dio luz verde al desarrollo de un segundo ciclo.

De acuerdo a TV Line, el streaming que está a cargo de la distribución del programa en Estados Unidos ya aprobó la realización de una segunda temporada de Only Murders in the Building.

“Todos en nuestro increíble equipo de Only Murders in the Building trabajó con mucho amor y experiencia en tiempos extraordinarios, y con el apoyo increíble de Disney, Hulu y 20th TV, para crear una primera temporada que podría estar a la altura de nuestro elenco legendario, nuestra querida ciudad de Nueva York, y hacer un espectáculo sobre la conexión“, comentó sobre la renovación John Hoffman, el co-creador de la serie.

“Sentir que nos hemos conectado con nuestra audiencia y que ya hemos dado en el blanco lo suficiente como para tener la oportunidad de continuar, y de continuar con el salvaje viaje de empatía, comedia y misterio de nuestro programa, es demasiado emocionante para expresarlo con palabras”, añadió. “¡Así que me callaré ahora y daré las gracias a todos y no puedo esperar más!”.

Obviamente como la primera temporada de Only Murders in the Building aún está en emisión, por ahora no existen muchos detalles sobre la trama del nuevo ciclo y para conseguir pistas los fanáticos tendrán que continuar viendo los nuevos episodios que se emiten a través de Star+ en Latinoamérica.