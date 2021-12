Originalmente Spider-Man: No Way Home quería ocultar a todos los villanos de su campaña de marketing

Pese a que hasta la fecha muchos fanáticos siguen lamentando que el material promocional de Spider-Man: No Way Home no confirmara algunos rumores sobre la película, es innegable que algunos de los mejores momentos de la campaña de marketing de la nueva entrega del MCU han llegado por cortesía de los villanos. Solo recuerden todo el revuelo que generó el “Hello Peter” de Doc Ock tras el primer tráiler de la película.

En ese sentido y en la antesala de que toda la especulación en torno a Spider-Man: No Way Home finalmente se aclare de la mano del estreno, Tom Holland reveló un curioso antecedente respecto a cómo se quería promocionar su próxima película como Spidey.

Durante una entrevista con Yahoo Movies, Holland y Zendaya fueron consultados respecto al cansancio que probablemente sienten tras pasar todo un tour de prensa intentando no revelar información sobre la película.

Así, después de bromear sobre que está cansado de mentir, Holland aprovechó una intervención de Zendaya para revelar la estrategia de marketing original de la película.

“Recuerdas cuando ese era el plan de marketing”, dijo Holland después de que Zendaya comentara que no hablar sobre los villanos habría sido imposible. “El plan original era que la película pareciera como Civil War entre Doctor Strange y yo. Iban a mantener todo en secreto”.

Obviamente tanto Holland como Zendaya reconocieron que aquello era imposible y por ende Marvel Studios y Sony naturalmente apostaron por confirmar que Spider-Man: No Way Home no solo contará con los personajes de las películas del arácnido y Doctor Strange, sino que también incluirá al Dock Ock de Alfred Molina, el Electro de Jamie Foxx y el Duende Verde de Willem Dafoe, entre otros villanos.

Pero quién sabe, quizás los rumores son verdaderos y los encargados de Spider-Man: No Way Home lograron guardas (quizás sin mucho éxito) algunas sorpresas para cuando la película llegue al cine este 15 de diciembre.