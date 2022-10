Originalmente un Will poseído mataba a Bob en la segunda temporada de Stranger Things

Como probablemente recordarán con tristeza, Bob Newby (Sean Astin) no logró sobrevivir a la segunda temporada de Stranger Things y en medio del escape del Laboratorio de Hawkins, el personaje que fue pareja de Joyce Byers (Winona Ryder) fue asesinado por un grupo de Demodogs.

Pero aunque aquella muerte ya es trágica y dejó a Bob como un héroe para los protagonistas de la serie, recientemente los guionistas del programa revelaron una idea aún más cruel para el desceso de Bob.

Mediante un escueto tweet durante el miércoles recién pasado los guionistas de Stranger Things contaron que el plan inicial era que Will Byers (Noah Shnapp) matara a Bob.

“Mierda loca que casi pasa #1: En la temporada 2, un Will poseído iba a matar a Bob”, señalaron los guionistas de la serie.

Will pasó gran parte de la segunda temporada de Stranger Things sufriendo por su conexión al Mind Flayer y The Upside Down, por lo que la idea de que esa posesión fuese utilizada por los antagonistas para acabar con Bob no suena descabellada. Pero evidentemente que el propio Will matara directamente a la pareja de su mamá tendría grandes consecuencias y probablemente habría provocado un arco muy distinto para el personaje en el resto de la serie. Después de todo, es probale que Byers se culpara aún más por la muerte de Bob y su historia con The Upside Down.