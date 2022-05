Oscar Isaac volvió a recordar su participación en X-Men: Apocalypse: “Ojalá hubiera sido una mejor película”

Aunque actualmente la carrera del actor el terreno de las adaptaciones de cómics está enfocada en la serie de Moon Knight amparada por Marvel Studios, Oscar Isaac volvió a hablar sobre su complicada experiencia en X-Men: Apocalypse.

Como recordarán, antes de encarnar a Marc Spector en la serie más reciente del MCU, Isaac incursionó en las adaptaciones de los cómics de Marvel con la película de los mutantes de 2016 que fue dirigida por : Bryan Singer. En esa producción Isaac tenía la misión de interpretar a nada más ni nada menos que Apocalypse, el villano principal en aquella aventura del Profesor X y compañía.

No obstante, aunque a Isaac le interesaba el personaje, en última instancia esa experiencia no fue lo que creía e incluso durante una entrevista en 2018 tachó como “un martirio” a su trabajo como Apocalypse.

Pero aunque a raíz de esas declaraciones sería fácil imaginar que Isaac no tiene ningún comentario bueno sobre su participación en las películas de los mutantes desarrolladas por Fox, durante una reciente entrevista con The New York Times el actor matizó un poco las cosas.

Concretamente, al ser consultado sobre si renegaba del papel de Apocalypse en aquella película de los X-Men, el actor señaló que ese no era el caso.

“No, no reniego de eso. Sé exactamente lo que entré queriendo hacer y las razones por las que lo hice”, respondió Isaac. “Estaban involucrados estos increíbles actores con los que realmente quería trabajar, (James) McAvoy, (Michael) Fassbender y Jennifer Lawrence. Coleccioné X-Men mientras crecía y me encantaba Apocalipsis, simplemente lo encontraba como un personaje extraño y raro. Y luego llegas allí y dices: ‘Oh, Dios mío, tengo todas estas prótesis puestas. Tengo un traje puesto. no puedo moverme No puedo ver a nadie. Todos estos actores con los que quería trabajar, ni siquiera puedo ver quiénes son’”.

“Todavía recuerdo esa época con cariño. Ojalá hubiera sido una mejor película y hubieran cuidado un poco mejor al personaje, pero esos son los riesgos”, sentenció.

Isaac también fue parte de la nueva trilogía de Star Wars como Poe Dameron, sin embargo, aquella franquicia tampoco enmendó su relación con las grandes producciones y eso recién sucedió con Moon Knight.

“Son películas muy grandes y enormes”, dijo Isaac sobre las entregas de Star Wars. “Tan divertidas como pueden ser, estás generando mucha energía, y luego te vas, y estás exhausto. Eso era parte del miedo. No anticipé cuánta flexibilidad creativa iba a haber (en ‘Moon Knight’), cuánta energía me devolvió”.

Por ahora no está claro cuál es el futuro de Isaac como Moon Knight, sin embargo, el final de la entrega original de la serie se estrenará este miércoles en Disney Plus.