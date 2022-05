Un tweet de Marvel Studios está generando especulaciones sobre una eventual segunda temporada de Moon Knight

Hasta ahora solo dos de todas las series que Marvel Studios ha estrenado a través de Disney Plus han conseguido segundas temporadas: What if...? y Loki. Pero mientras se espera que la compañía decida qué hará a futuro con personajes como Kate Bishop, Bucky Barnes y Clint Barton, un tweet de los encargados del MCU podría dar pistas sobre los planes para Moon Knight.

Resulta que en la antesala del estreno de la sexto y último episodio de Moon Knight, Marvel Studios compartió un video a través de Twitter donde promoción al capítulo como un final de temporada de la serie.

“Este miércoles, vive el épico final de temporada de Moon Knight de Marvel Studios, solo en Disney Plus”, dice el tweet.

Según algunos usuarios ese sería un tweet corregido porque originalmente Marvel Studios habría catalogado al capítulo de este miércoles como el final de Moon Knight.

Tengan en cuenta que tanto para WandaVision como para The Falcon and the Winter Soldier desde Marvel Studios tacharon a los últimos episodios como finales de sus respectivas series y ahora sabemos que mientras la historia de Wanda seguirá en Doctor Strange 2, la trama de Sam continuará en Capitán América 4.

Todo mientras que para Loki y What If...? la compañía tras el MCU usó el término “final de temporada” y ya sabemos que ambas series regresarán con nuevos episodios.

Pero claro, aunque con eso las pistas parecen claras, por ahora no hay una segunda temporada de Moon Knight garantizada y un potencial anuncio incluso podría tardar porque Marvel Studios pretendería que el programa entre en competencia en los Premios Emmy en la categoría de serie limitada.

No obstante, tampoco hay que olvidar que a Moon Knight le queda mucho que contar en su último episodio y que en el pasado sus protagonistas y creativos ya se habían mostrado dispuestos a una eventual segunda temporada.

“(Moon Knight) vive y respira por sus propios méritos, funciona como una serie limitada, y si la gente está comprometida y emocionada por ella, entonces podría ser la historia de origen de algo más grande”, dijo Ethan Hawke tiempo atrás al ser consultado sobre el futuro de la serie.

Pase lo que pase, Moon Knight estrenará su siguiente (y por ahora último episodio) este 4 de mayo en Disney Plus.