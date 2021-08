Anthony Mackie firmó el contrato para protagonizar Capitán América 4

Aunque existían pocas dudas al respecto, finalmente es oficial. El actor Anthony Mackie finalmente firmó el contrato para protagonizar Capitán América 4, una película que por ahora no tiene ni director ni fecha de estreno oficial.

Con esta situación se oficializa que Sam Wilson, el personaje que interpreta Mackie, tendrá su propia película tras ser uno de los focos de la serie The Falcon and the Winter Soldier. En aquella producción, Sam finalmente tomó el escudo y el legado que le había dejado Steve Rogers.

De acuerdo a un reporte del reportero Borys Kit, “las negociaciones y conversaciones se extendieron durante meses”.

Previamente se había dado a conocer que Malcolm Spellman, showrunner de la serie de Disney+, desarrollará el proyecto, co-escribiendo su guión junto a Dalan Musson. Este último también había sido parte de la sala de escritores de Falcon and the Winter Soldier.