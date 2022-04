Un reporte sobre los planes de Marvel Studios pone en duda las segundas temporadas de Hawkeye y Moon Knight

Hasta la fecha la única serie de Marvel Studios que ha confirmado una segunda temporada es Loki por lo que el futuro de programas como The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Hawkeye y Moon Knight sigue en suspenso. De hecho, mientras está claro que personajes como Sam Wilson y Wanda Maximoff continuarán sus respectivas historias en Capitán América 4 y Doctor Strange in The Multiverse of Madness, por ahora no hay nada oficial respecto a los proyectos para Clint Barton, Kate Bishop y Marc Spector.

Pero a la espera de un anuncio formal por parte de Marvel Studios, un reporte sobre las ambiciones de la compañía podría entregar pistas sobre sus planes para Hawkeye y Moon Knight.

Recientemente Variety publicó un artículo sobre la estrategia de Marvel Studios para los próximos Premios Emmy donde se explica que la compañía postulará a Loki en la categoría de drama, mientras que Hawkeye y Moon Knight correrán por consideraciones en la categoría de series limitadas.

De acuerdo al reporte, Marvel Studios quería postular a Loki en el apartado de series limitadas, sin embargo, con la segunda temporada ya confirmada eso iría en contra de las reglas de la prestigiosa premiación televisiva.

En ese sentido, la consideración de Hawkeye y Moon Knight como series limitadas indica que por ahora no habría nada oficia sobre sus segundas temporadas. Pero claro, eso no implica que Marvel Studios no pueda cambiar de parecer en el futuro y esté tramando algo en secreto. Después de todo, como ejemplifica el propio artículo de Variety, series como Big Little Lies compitieron (y ganaron) en la categoría de series limitadas antes de anunciar un segundo ciclo y consolidarse como un programa regular.

Es decir, aunque esto indudablemente pone una interrogante sobre las segundas temporadas de Hawkeye y Moon Knight, todavía no se puede descartar definitivamente que esa producciones sigan en el futuro.