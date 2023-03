Otra imagen de Spider-Man: Across The Spider-Verse presenta a un Buitre del Multiverso

Uno de los primeros antecedentes que se reveló sobre Spider-Man: Across The Spider-Verse fue una descripción de una escena de la película enfocada en una batalla entre el Buitre, Spider-Man 2099 y Gwen Stacy.

Hasta ahora esa escena no ha figurado en ninguno de los avances de la secuela de Into the Spider-Verse, pero finalmente tenemos un vistazo a su propuesta por cortesía de Empire.

De la mano de su número enfocado en Spider-Man: Across The Spider-Verse, la revista lanzó una nueva imagen que muestra all Buitre peleando con Spider-Man 2099.

Pese a que la foto no cuenta con ningún contexto adicional, cabe recordar que los reportes dicen que esta escena ocurriría en la Tierra-65, uno de los cinco mundos que explorará la película, y la batalla con el Buitre incluiría a Spider-Man 2099 confrontando a Gwen Stacy por los eventos de Into the Spider-Verse y sus consecuencias en el Multiverso.

Pero no crean que Across de Spider-Verse será una secuela cualquiera porque el guionista y productor Chris Miller afirmó que sería una apuesta que eleva la propuesta de la cinta original. Tal y como Empire Strikes Back lo hizo por Star Wars.

“Las personas que han visto Across… nos han dicho que se siente como el Empire Strikes Back de la franquicia Spider-Verse”, dijo Miller. “Te muestra mundos que no has visto y es una historia emocional que termina en un lugar donde necesitas ver la tercera. Entonces, sí esta es nuestra Empire”.

Spider-Man: Across the spider-Verse se estrenará en junio.