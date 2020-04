Para ganar Money in the Bank, los luchadores tendrán que subir todo el edificio corporativo de la WWE

La WWE continúa reinventándose y ajustándose ante las barreras que pone la pandemia del COVID-19 para su actividad de hombres por los aires, patadas voladoras y acción al ras de la lona.

A través de su sitio oficial, la compañía liderada por Vince McMahon informó que sus “superestrellas tendrán que escalar la escalera corporativa” en el próximo evento, Money in the Bank.

“Los hombres y mujeres que participarán en las peleas de Money in the Bank de este año tendrán al frente un desafío aún más único que lo habitual”, agregó la WWE en su comunicado.

Las siguientes son las reglas dadas a conocer hasta ahora

La pelea comenzará en el piso de planta de los Cuarteles Generales de la WWE

Los maletines - conteniendo los contratos para una pelea titular en cualquier lugar y momento - colgarán en el techo de la torre corporativo

Habitualmente, las luchas de Money in the Bank incluyen como mínimo a seis luchadores e involucran a diversas escaleras, las que son utilizadas para intentar alcanzar el maletín que cuelga sobre el ring.

Ahora, ante la necesidad de hacer shows cerrados, la WWE buscará darle un giro a las peleas que seguirán ese formato durante el evento que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo. Sus oficinas corporativas están ubicadas en la ciudad de Stamford, estado de Connecticut.

Sin embargo, la gran duda en este momento radica en el número de luchadores que participarán de las peleas de Money in the Bank y si todo será grabado de una forma más cinematográfica, tal como ya pasó en el último Wrestlemania con la lucha entre The Undertaker y AJ Styles.

También es de esperar que el evento también incluya luchas tradicionales sobre un ring en el espacio cerrado del Centro de Entrenamientos de la WWE, ubicado en el estado de Florida y que se ha convertido en su base de operaciones durante el coronavirus.