Para Hideo Kojima la etiqueta ‘Director’s Cut’ no debería llamarse así en los videojuegos

Aprovechando el anuncio de Death Stranding Director’s Cut para PlayStation 5, el aclamado director, Hideo Kojima, utilizó su cuenta de Twitter para reflexionar sobre esta etiqueta apuntando que no deberían llamarse así.

Quien también creó Metal Gear, comentó a través de Twitter que “el montaje de un director en una película (Director’s Cut) es una edición adicional a una versión abreviada, que se estrenó a regañadientes porque el director no tenía derecho a editarla o porque el tiempo de ejecución tuvo que acortarse”, agregando que “en el juego, esto no es lo que se eliminó del montaje, sino de lo que se produjo de manera adicional”.

Es así como reflexiona en cómo se debería llamar estas versiones en el caso de los videojuegos, “¿Delector’s Plus?”, se pregunta, para finalmente mencionar que “así que, en mi opinión, no me gusta llamarlo Director’s Cut”.

Cabe recordar que recientemente tuvimos un ejemplo de lo que menciona Kojima en el cina, estamos hablando de la Justice League de Zack Snyder. Por otro lado, en el caso de los Director’s Cut en los videojuegos, junto con el de Death Stranding, se encuentra en camino Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

Death Stranding Director’s Cut, corresponde a una versión mejorada y con más contenido del juego lanzado para PS4 y PC, y tiene programado su lanzamiento para el próximo 24 de septiembre.