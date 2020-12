Patty Jenkins condicionó su participación en Wonder Woman 3 al futuro de los estrenos en el cine

Wonder Woman 1984 todavía no se estrena en la mayoría del mundo, sin embargo, como el debut de la película se ha postergado por varios meses, inevitablemente ya se esta hablando sobre la posibilidad de una tercera película de la amazona.

En ese contexto, si bien aún no existe ningún tipo de anuncio oficial por parte de Warner Bros, Patty Jenkins puso en duda su continuidad al mando de las películas de la heroína.

En una entrevista con The New York Times (vía The Playlist) a propósito del estreno de Wonder Woman 1984, Jenkins dio a entender que si Warner Bros. continúa con su plan de lanzar películas simultáneamente en los cines y en HBO Max, es posible que no regrese para dirigir Wonder Woman 3.

“Veremos qué sucede”, comentó la directora cuando fue consultada sobre Wonder Woman 3. “Realmente no lo sé. Sé que me encantaría hacer una tercera película si las circunstancias fueran las adecuadas y todavía hubiera un modelo teatral posible. No sé que lo haría si no lo hubiera”.

Wonder Woman 1984 será la primera película que Warner Bros estrenará bajo su comentada estrategia de estrenos simultáneos en cines y HBO Max. Todo mientras el estudio asegura que esta apuesta solo se extenderá hasta fines del próximo año debido a la pandemia.

No obstante, pese a que Jenkins aceptó que Wonder Woman 1984 se estrenara de esa forma, ahora la directora aseguró que su continuidad en la franquicia dependerá de los planes que tome Warner Bros a futuro. Una postura que probablemente será un factor en las eventuales conversaciones sobre Wonder Woman 3.

Por otra parte, también hay que considerar que anteriormente la directora planteó que en este momento no veía a Wonder Woman 3 como su próximo proyecto y que también esta trabajando en Rogue Squadron, su película de Star Wars.