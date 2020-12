Patty Jenkins contó que estuvo a punto de renunciar a Wonder Woman 1984

La próxima semana se concretará el estreno en Estados Unidos de Wonder Woman 1984, la nueva película de la amazona que tras la buena recepción de la primera entrega que debutó en 2017 también fue dirigida por Patty Jenkins.

Sin embargo, aunque en última instancia Jenkins comandó este película, recientemente la directora contó que en un minuto consideró dar un paso al costado de la secuela.

En una conversación con el podcast Happy Sad Confused, Jenkins explicó que, después de la buena recepción de Wonder Woman, quería asegurarse de recibir un buen salario por su trabajo en la secuela. No obstante, desde Warner Bros no habrían estado muy de acuerdo con los términos y cifras a las que aspiraba la directora y eventualmente ella consideró dejar el proyecto.

“Empecé a alejarme”, dijo Jenkins. “Iba a irme. Incluso dije que estaría feliz de ir a otro estudio y ganar una cuarta parte porque no es una secuela, en principio, no hay problema”.

De acuerdo a Jenkins, el tema de disputa con Warner Bros no pasaba porque simplemente quería que le pagaran más por la película sino que tenía que ver con que esta era una secuela de una entrega exitosa y que a los directores los estudios usualmente les pagan cifras superiores a lo que a ella se le estaba ofreciendo por ese tipo de entrega.

“Es interesante nunca obtuve ganancias en mi carrera hasta Wonder Woman y siempre estuve en paz con eso. Estaba como; ‘Oye, lo entiendo’”, explicó Jenkins (vía Collider). “Pero ahora estaba como: ‘Escucha, nunca hice dinero en mi carrera porque siempre (el estudio tenía) el poder de negociación y yo no. Pero ahora el zapato está en el otro pie, así que es hora de dar vuelta la mesa’”.

“(...)Fue fácil descubrir que todos los hombres no solo tenían cotizaciones, sino que también habían hecho una película independiente y luego su primera película (de superhéroes) y les pagaron siete veces más que a mí por mi primera película de superhéroes”, añadió. “Y luego, en la segunda película, todavía les pagaron más que a mí. Fue una pelea fácil decir: ‘Esto no puede ser. No puede ser. Y realmente no puede ser en Wonder Woman’. Fue algo interesante de hacer, pero fue algo fácil en el sentido de que hablaba muy en serio. Yo estaba como: ‘Si no puedo salir victoriosa en este sentido, entonces estoy decepcionando a todos’. ‘Si no soy yo ¿quién?’ Me apasioné mucho, mucho, mucho por eso”.

En última instancia todo se resolvió favorablemente y Jenkins terminó las negociaciones como una de las directoras mejores pagadas de Hollywood. Pero aunque parece que todo terminó bien en ese ámbito, ahora la directora todavía no está segura respecto a qué pasará con Wonder Woman 3.

Más que por un tema de dinero, Jenkins explicó que actualmente tiene en pausa el trabajo en esa entrega aunque existe una historia.

“Es interesante, de hecho se me ocurrió una historia, y Geoff Johns y yo trazamos una historia completa para Wonder Woman 3 con la que estábamos muy entusiasmados, pero nunca antes me había sentido así como me siento ahora”, comentó Jenkins (vía /Film). “En cierto modo, no creo que sea lo próximo que haga, así que tengo que esperar y ver dónde estamos en el mundo, ¿sabes? De lo que quería hablar en (Wonder Woman 1984) era muy profético de lo que estaba sintiendo y de lo que tú sentías que se avecinaba. Así que ahora no estoy segura. Muchas cosas han cambiado en el mundo”.

“Todavía me encanta la historia, estoy segura de que partes de ella se acercarían a eso, pero ... estoy tratando de decirme (a mí misma): ‘No decidas. No te enamores de nada. ¿Qué haría Wonder Woman ahora? Como, ¿qué anhela hacer Wonder Woman ahora en este mundo?’”, concluyó.

Pese a que la directora no lo señaló en la entrevista, tengan en cuenta que Jenkins también dirigirá a Rogue Squadron, la próxima película de Star Wars, por lo que eso también podría influir en sus planes a futuro con Wonder Woman.