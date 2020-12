Patty Jenkins reconoció la omisión de Liam Sharp en los agradecimientos de Wonder Woman 1984

Los créditos de Wonder Woman 1984 incluyen agradecimientos a varios artistas y dibujantes que durante años han contribuido al legado de la princesa amazona, sus amigos y rivales. Sin embargo, entre las menciones de creadores como Alex Ross, George Perez y Phil Jimenez, un artista estaba notablemente ausente: Liam Sharp.

Sharp, quien actualmente está trabajando en The Green Lantern con Grant Morrison, dibujó varios números de la serie regular de Wonder Woman durante la carrera de Greg Rucka y particularmente no solo trabajó en historias que contemplaban a la heroína y Cheetah, sino que también contribuyó al diseño que esa villana luce actualmente en los cómics.

Pero mientras Rucka y Nicola Scott (quien también dibujó esa etapa de los cómics de Diana) estaban en los agradecimientos de Wonder Woman 1984, el nombre de Liam Sharp brillaba por su ausencia.

“¿Está mal sentirse un poco triste porque no aparecí la lista de agradecimientos en la nueva película de Wonder Woman?”, escribió Sharp tras enterarse de la ausencia de su nombre. “Quiero decir, sí dibujé la historia de Cheetah y fui el artista principal en Rebirth, dibujando la mayoría de los números de la serie. Me alegra ver que Greg y Nicola son reconocidos, los amo”.

“Por cierto esto me lo señalaron, no lo estaba buscando y no resiento a mis compañeros”, añadió el dibujante.

Los comentarios de Sharp no pasaron desapercibidos y un par de días después de sus tweets, Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman 1984, reconoció el error y aseguró que el listado original de agradecimientos contemplaba al artista.

“Liam Sharp, santo cielo, acabo de descubrir que tu nombre no estaba en los agradecimientos de Wonder Woman 1984″, escribió Jenkins. “¡¡No tengo idea de cómo se salió cuando estabas en la lista original!! ¡¡Gracias Liam Sharp por todo tu gran trabajo con este personaje!! ¡Queríamos que vieras (tu nombre) en la pantalla grande!”

Jenkins no detalló si el nombre de Sharp será agregado o no en otras versiones de Wonder Woman 1984 para mercados fuera de Estados Unidos o la edición hogareña de la película. No obstante, parece que Sharp recibió bien el comentario de la directora.

“Patty - ¡muchas gracias! Significa mucho para mí saber que (mi nombre) estaba destinado a estar allí y que fue un descuido, pensé que era eso”, señaló el artista. “Realmente aprecio que escribas esto y me lo hagas saber ¡Por un maravilloso Año Nuevo!”

Pese a que el error en los agradecimientos de Wonder Woman 1984 fue reconocido, cabe señalar que esta no es la primera vez que una producción de superhéroes omite o comente errores con los nombres de creadores de cómics en sus créditos y, sin ir más lejos, durante este año The New Mutants dio pie a una controversia porque los créditos de la cinta consignaron mal el nombre de uno de los creadores del grupo.