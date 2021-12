Patty Jenkins ya no dirigirá una película de Cleopatra y se enfocará en Wonder Woman 3

En un momento parecía que Patty Jenkins se enfocaría completamente en proyectos cinematográficos fuera del universo DC. Por un lado, se anunció con bombos y platillos que se haría cargo de una película de Star Wars. Por otro lado, también surgió el reporte de que la directora tomaría las riendas de una nueva versión de la historia de Cleopatra.

Pero con el tiempo no solo se canceló su idea de dirigir una historia centrada en el Rogue Squadron de la saga galáctica, pues ahora también se reveló que solo será productora de la historia de la reina de Egipto que protagonizará Gal Gadot.

Lo anterior se debe a que Kari Skogland, quien dirigió la serie de The Falcon and the Winter Soldier, se encargará de dirigir Cleopatra para Paramount Pictures.

“Aunque nuestras fuentes plantean que se espera que Jenkins se enfoque en el desarrollo de Wonder Woman 3, ya que no va a dirigir Cleopatra, se espera que la filmación no comience antes de 2023 debido a la copada agenda de Gadot en 2022 que incluye la nueva película de Blancanieves”, explicó el reportero Justin Kroll de Deadline.

Por ahora no existen detalles sobre qué tipo de historia abordaría Wonder Woman 3 tras el descalabro creativo que terminó siendo Wonder Woman 1984.