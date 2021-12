Paul Thomas Anderson: “No siento que los superhéroes hayan arruinado a las películas”

El director Paul Thomas Anderson, responsable de obras tan elogiadas como Magnolia y There Will Be Blood, restó importancia a las miradas fatalistas que culpan al cine de superhéroes de los males que afectan a la industria cinematográfica como arte.

Más aún, en conversación con The New Yorker, en el marco de la promoción de su nueva película recalcó que ese tipo de súper producciones son las que probablemente traerán de regreso a las audiencias a las salas de cine tras los problemas originados por la pandemia de COVID-19.

“Vaya, me anima el corazón poder decirte que me siento más feliz que nunca de estar trabajando en este negocio. Tengo mi propio rincón en la caja de arena y estoy trabajando con personas que realmente admiro, como en MGM. Estoy increíblemente feliz en este momento. Pero ese soy yo. No hay fin para el tipo de preguntas deslumbrantes que siempre rodean a las películas y lo que va a suceder “, planteó en primer lugar.

“Obviamente se ha vuelto aún más complicado con el streaming y el tipo de sobreabundancia de películas de superhéroes. La mayoría de las cosas no las tomo demasiado en serio. Quiero decir, parece que hay un poco de preocupación por las películas de superhéroes. Me gustan. Parece ser algo popular en estos días preguntar si han arruinado a las películas y todo este tipo de cosas. Simplemente no me siento así“, remarcó Anderson.

En ese sentido, el director agregó que “todos” están nerviosos ante el retorno de las personas a las salas de cine. “¿Pero sabes qué es lo que las va a hacer volver a las salas de cine? Spider-Man. Así que estemos contentos por eso”, agregó.

Al mismo tiempo, Paul Thomas Anderson recalcó que existe “un montón de dinero” para hacer películas en tiempos de pandemia, explicando que en décadas anteriores el flujo de dinero era más limitado y solo se podían hacer películas de bajo presupuesto que encontraban un mercado en DVD.

“Si podías hacer una película por, digamos, un millón y medio, dos millones de dólares, mantenerla por debajo de tres, y tenías un par de elementos de género, existía el componente del mercado hogareño para hacer una película que lo alimentase. Que es esencialmente lo mismo que el streaming. Llámálo mercado hogareño, VHS, como quieras llamarlo. Es algo que se mete en tu casa y te brinda entretenimiento, ¿verdad? Entonces, el campo de juego no ha cambiado tan drásticamente, ¿sabes? Hay algo de dinero por ahí “, destacó el dinero.