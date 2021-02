Pedro Pascal, Maria Bakalova y Karen Gillian encabezan al elenco de Bubble, una nueva comedia enmarcada en la pandemia

Una nueva película intentará reflejar como está funcionando la industria audiovisual en tiempos de Covid-19. En The Hollywood Reporter informan sobre la producción de The Bubble, una comedia dirigida por Judd Apatow que comenzará sus filmaciones la próxima semana en Londres.

Según el sitio, el elenco de esta apuesta es encabezado por Pedro Pascal (The Mandalorian), Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) y Karen Gillian (Guardians of the Galaxy), y contará la historia de un equipo de filmación atrapado en cuarentena dentro de un hotel durante la filmación de un gran blockbuster y sus intentos por completar la película en esas condiciones. El elenco lo completan Iris Apatow, Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, y Peter Serafinowicz.

Según fuentes de The Hollywood Reporter, la historia estaría inspirada en la producción de Jurassic World Dominion, una de las primeras grandes películas que pudo completar su rodaje en medio de la pandemia durante el año pasado, aunque esto no ha sido oficialmente confirmado.

Judd Apatow dirige y escribe la película junto con la co-escritora Pam Brady (Hamlet 2), y esta producción planea estrenarse a través de Netflix.