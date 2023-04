Pedro Pascal se refiere al destino de su personaje en The Last of Us

Pedro Pascal, aunque no ha jugado los juegos sabe lo que ocurre con su personaje en The Last of US y recientemente se ha referido al destino que tiene su personaje en The Last of Us: Part II, apuntado que no tiene sentido que la historia de la serie se aleje de la fuente original.

Antes de continuar: ALERTA DE SPOILERS.

Como ya es sabido el destino de Joel en la segunda entrega de The Last of Us resulta bastante trágico, ya que es asesinado de forma violenta comenzando la historia.

Ante esto, es que en conversación con Esquire el actor se refirió al respecto señalando que “No tendría sentido seguir el primer juego tan fielmente solo para desviarse severamente del camino”.

En la misma línea el coguionista Craig Mazin, señaló que “Esto ya debería ser bastante obvio para cualquiera, pero no temo matar personajes”, aunque agregando que ”Pero lo importante a tener en cuenta es que ni Neil ni yo nos sentimos limitados por el material original”.

Diferente es el pensamiento de la coprotagonista, Bella Ramsey quien señaló que “si eso ocurre en el programa, no sé si estoy emocionalmente lista para eso”.

Finalmente, Pedro Pascal mencionó que “tal vez en ese momento me saque de las calles por un tiempo. Tal vez sea hora de unas vacaciones”.