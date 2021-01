Película de Evangelion pospone su estreno debido al coronavirus

Malas noticias para quienes estaban esperando por el estreno de Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time y es que Studio Khara ha anunciado que el filme pospondrá su estreno debido al coronavirus.

Desde el estudio apuntaron de esta forma que la película que tenía programado para el 23 de enero, lo pospondrá ante “la propagación del virus, sin anunciar cuando es que podría estrenarse.

Inicialmente esta cuarta película, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, tenía programado su estreno en Japón para el próximo 27 de junio, pero finalmente fue pospuesto producto del coronavirus.

En julio de 2019 fueron dados a conocer los primeros 10 minutos del filme que pondrá fin a la tetralogía que comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, y que continuó en 2009 con Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012.