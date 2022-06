Pennywise vuelve al foco con un documental sobre la historia de It, la miniserie realizada en los noventas

Antes de la adaptación cinematográfica en dos parte, la novela It de Stephen King fue llevada a la pantalla chica en una popular miniserie que marcó a toda una generación a raíz de la interpretación que Tim Curry realizó para dar vida al tenebroso payaso sobrenatural conocido como Pennywise.

La adaptación presentada durante el año 1990 en el canal ABC de Estados Unidos fue dirigida por Tommy Lee Wallace, editor de la primera película de Halloween, y se concretó en dos partes para dar cuenta de la clásica historia de los Perdedores, su batalla contra el mal ancestral de Pennywise y el retorno al pueblo de Derry cuando todos ya son adultos.

Transformándose en un gigantesco éxito televisivo, logrando convocar a más de 30 millones de personas durante su exhibición original, la serie se transformó en un clásico del terror televisivo, logrando dos premios Emmy por su música original y la edición de su presentación.

Pues bien, con todo lo anterior en cuenta, y teniendo en claro que aún al día de hoy existe gente que sigue apreciando a la miniserie por sobre la posterior versión para cines, ahora un nuevo documental llamado Pennywise: The Story of It, realizado por los directores John Campopiano (Unearthed & Untold: The Path to Pet Sematary) y Christopher Griffiths (Leviathan: The Story of Hellraiser), será lanzado para la venta y arriendo digital durante el próximo mes.

El siguiente es el tráiler del documental.