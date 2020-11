PlayStation estaría preparando un servicio similar al de Xbox Game Pass

Al parecer desde PlayStation se enceuntran preparando un servicio para competir con el Xbox Game Pass o por lo menos así lo dejo ver Jim Ryan, CEO de PlayStation en una reciente entrevista, donde tras ser consultado por el servicio de la competencia y si PlayStation tenía preparada alguna respuesta mencionó que “llegarán noticias, pero no hoy. Tenemos PlayStation Now que es nuestro servicio de suscripción y que está disponible en varios mercados”.

El mismo Jim Ryan hace unas semanas había señaladop que el modelo de Microsoft era insostenible, aunque esto no descarta que esté preparando algo similar. hay que recordar que Xbox Game Pass Ultimate permite acceder a los juegos desde el día de su lanzamiento sin ningún tipo de restricción.

Hay que recordar que acompañado con el lanzamiento de la PlayStation 5, es que Sony lanzó PS Plus Collection, el cual da acceso a los suscriptores de PS Plus a 20 juegos de PlayStation 4 de forma gratuita, entre estos se encuentran juegos como Days Gone, God of War, Final Fantasy XV, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Monster Hunter: World, Persona 5, y Resident Evil , entre otros.

En la ocasión, Jim Ryan también se refirió a la guerra de las consolas señalando que ““La guerra de consolas es un término que nunca he usado o que me guste”, y agregando que “Para mí es bueno que haya competencia. Creo que nos hace trabajar más. Evita que nos volvamos complacientes. Es bueno que el consumidor tenga elección, pienso que es maravilloso. Estamos contentos y orgullosos con lo que tenemos”.

Hay que recordar que la PlayStation 5 ya se encuentra disponible.