PlayStation estaría trabajando en un launcher de PC

Una reciente información apunta a que PlayStation estaría trabajando en su propio launcher de PC. La información, proviene de unos archivos encontrados en la versión de PC de Marvel’s Spider-Man Remastered, el más reciente lanzamiento de PlayStation en PC.

Según se conoció, dataminers revisando los archivos del juego encontraron referencias a este, y aunque no se ha anunciado nada oficialmente, sigue la línea de recientes rumores que apuntan en esta dirección, puntualmente a principios de año, cuando desde PlayStation anunciaron una lista de trabajos, entre lo cual se buscaba, un “director, gestión de productos - experiencias de juegos de PC”.

Cabe mencionar que durante el último tiempo, son varios los juegos de PlayStation que han llegado a PC, y más recientemente incluso desde PlayStation habilitaron una página web centrada en sus juegos en PC, en donde se pueden ver los requisitos y características de cada uno.

Entre los juegos de PlayStation que han llegado a PC se encuentran títulos como God of War, Horizon: Zero Dawn y Days Gone.