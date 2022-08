PlayStation abre un sitio web para sus juegos en PC

Cada vez son más los juegos de PlayStation que están disponibles en PC, ante esto desde PlayStation ahora han habilitado una página especial para sus juegos en PC.

La página, muestra tanto los juegos que se han lanzado como God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn o Predator Hunting Grounds; así como los que se encuentran en camino como Marvel’s Spider-Man y Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Junto con esto, es que se entrega información de los juegos ya lanzados en PC, como las características que presenta y los requisitos, así como enlaces a las tiendas de Steam y Epic Games, donde se encuentran disponibles.

“Explora una variedad de títulos aclamados de PlayStation Studios, ahora disponibles para disfrutar en la PC a través de Steam o Epic Games Store”, menciona la web.

Puedes revisar el sitio a través del siguiente enlace.