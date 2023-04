PlayStation presenta un profundo vistazo a Final Fantasy XVI

En el marco del más reciente State of Play, desde PlayStation dieron a conocer un profundo vistazo al gameplay de Final Fantasy XVI, la nueva entrega de la popular saga de Square Enix, a la vez que entregaron más detalles de las novedades que presentará el título.

“Desarrollado como el primer juego RPG de acción en la franquicia, Final Fantasy XVI se ubica en un mundo de épica oscura, en donde el destino de las tierras se decide por poderosos Eikons y los Dominants que los poseen, FINAL FANTASY XVI sigue las aventuras de Clive Rosfield, quien ha jurado proteger a su hermano menor Joshua, el Dominant de Phoenix”, mencionan de Square Enix.

A lo largo de la presentación se mostró como funcionará el sistema de combate, la progresión de habilidades, así como el mundo que presenta el juego.

En la ocasión también se anunció que el cantautor japonés Kenshi Yonezu, interpretará el tema principal del juego, ‘Tsuki Wo Miteita – Moongazing’.

“No hay palabras para expresar el impacto que FINAL FANTASY ha tenido en mi vida. Jamás pensé o imaginé que recibiría una oportunidad como esta. Escribí esta canción especialmente para este juego. Gracias”, señaló el artistas.

Por otro lado, Naoki Yoshida, Productor de Final Fantasy XVI dijo, “Cuando encontré la oportunidad de poder trabajar con el Sr. Yonezu, no sólo estaba asombrado por la oportunidad, también me llenó de alegría. Soy un gran fan del trabajo de Yonezu, y estoy al tanto de su pasión al crear música que resuena a través de las generaciones, así que estaba seguro de que él sería capaz de captar el mundo, la historia y los temas de FINAL FANTASY XVI. No es sólo un increíble artista, también es un ávido gamer y fan de Final Fantasy, así que por favor ¡Esperen a escuchar su tema musical!”.

La nueva entrega de la popular saga JRPG tiene programado su lanzamiento para el próximo 22 de junio y llegará de forma exclusiva a PlayStation 5.