Por ahora no hay planes para ningún spin-off de The Flash

En estos momentos hay varias señales que indican que The Flash podría terminar con su novena temporada. Después de todo, aunque ya habrían ideas para un décimo ciclo de la serie, The CW estaría cada día más cerca de concretar su venta y con ello apuestas como el programa del velocista escarlata podrían estar acercándose a su recta final.

Pero mientras es probable que de un modo u otro The Flash no se quede por más de dos nuevas temporadas, los responsables de la serie tampoco tendrían en mente algún spin-off.

Si bien cuando se acercaba el final de Arrow se comenzó a pavimentar el camino para Green Arrow and The Canaries (un spin-off que no resultó), en conversación con Deadline el showrunner de The Flash aseguró que por ahora no hay planes similares en el mundo del velocista escarlata.

“No, porque realmente no empiezas a mirar spin-offs hasta que piensas que no vas a volver, y no pienso de esa manera [Risas]”, respondió Eric Wallace al ser consultado sobre si estaba considerando un spin-off de The Flash. “Habiendo dicho eso, obviamente... hemos presentado muchos personajes en las últimas temporadas... Le diría a la audiencia, si tienen algunos personajes que hemos presentado en los últimos años que quieren para ver en un spin-off, deben escribirle a The CW. Pero me voy a centrar en The Flash ahora mismo antes de empezar a centrarme en cualquier otra”.

Para muchas personas el atractivo de una serie como The Flash radica principalmente en el héroe titular que en este caso es Barry Allen. Por lo que sería difícil imaginar un spin-off de The Flash que no cuente con ese héroe o al menos uno de los otros velocistas como Wally West -quien ha figurado poco y nada en los ciclos más recientes- o Impulse y XS, quienes como hijos Allen han aparecido más en la serie. Pero claro el propio Wallace aseguró que no hay planes para nada en esa línea e incluso, si se comenzara a elaborar un spin-off de The Flash, nada asegura que los velocistas serían el foco.