Por alguna razón en Mattel impulsarán a una película basada en Uno

En tiempos de vacas flacas, hasta las ideas más irrisorias pueden tener luz verde. Ese es precisamente el caso de Uno, ya que Mattel está impulsando una adaptación de su popular juego de cartas para concretar una nueva comedia que esperan lanzar en cines.

En Deadline agregan que para el rol protagónico ya está amarrado al rapero Lil Yachty, quien debutó en la actuación con un trabajo de voz en Teen Titans Go! To The Movies.

“En Mattel Films, buscamos explorar historias que den vida a nuestras marcas de formas inesperadas”, dijo Robbie Brenner, productor ejecutivo y director de la división cinematográfica de la compañía juguetera. “Uno es un juego que trasciende generaciones y culturas y esperamos asociarnos con Lil Yachty para transformar el clásico juego en una aventura de acción cómica”, agregó.

En el proyecto también estará involucrado la productora Quality Films, por lo que Kevin “Coach K” Lee, Pierre “P” Thomas y Brian Sher tendrán labores de producción.

Por ahora no existen mayores detalles sobre la historia, pero en el portal explican que todo giraría en torno a la cultura hip hop de Atlanta. Además, sería una comedia escrita por la debutante Marcy Kelly, en una premisa que tendría un componente de película de robos.