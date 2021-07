Productor de las películas cree que un crossover cinematográfico entre G.I. Joe y Transformers es “inevitable”

Pese a que los mundos de G.I. Joe y Transformers se han encontrado varias veces en los cómics y las colecciones de figuras de cientos de fanáticos, hasta ahora ambas franquicias han permanecido separadas en el terreno del cine.

Pero aunque actualmente Transformers se está preparando para una nueva entrega con lo que será Rise of the Beasts y un spin-off de Snake Eyes tratará de conquistar a los fanáticos de G.I. Joe, el productor Lorenzo di Bonaventura cree que tarde o temprano se podría concretar una reunión entre ambas propiedades.

En una entrevista con el portal Uproxx a propósito del estreno de Snake Eyes, di Bonaventura fue consultado sobre las posibilidades de un crossover cinematográfico entre G.I. Joe y Transformers, dos franquicias que produce para el cine. El productor remarcó que Paramount aún no autoriza nada e incluso ha estado en contra de esta idea. No obstante, aseguró que algo así sería inminente.

“Ya sabes, la verdad es que el estudio siempre ha estado en contra de eso. Cada régimen que ha estado en Paramount está en contra porque está tomando dos franquicias y convirtiéndolas en una, pero creo que es inevitable”, dijo Bonaventura.

Es decir, la intención existe, pero por ahora no hay nada concreto aunque di Bonaventura cree que Steven Caple Jr, el director de Creed II que tomará las riendas de Transformers: Rise of the Beasts eventualmente podría dar con la fórmula correcta.

“Bueno, es gracioso, Steven Caple, quien dirige Transformers en este momento, es un gran fan de G.I. Joe también. Y él estaba como, ‘¿Por qué no están haciendo eso?’ Todos decían: ‘Bueno, intenta hacer una película de Transformers realmente buena. Entonces hablaremos de eso’”, dijo el productor. “Tal vez Steven sea el que lo descifre porque ama mucho a ambas (franquicias)”.