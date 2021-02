¿Qué pasó con Jimmy Woo y Darcy Lewis en el chasquido de Thanos?

[Spoilers de WandaVison a continuación]

WandaVision retomó las historias de Jimmy Woo (Randall Park) y Darcy Lewis (Kat Dennings) después de su respectivas introducciones en las películas de Ant-Man y Thor. Sin embargo, aunque la serie ha abordado varios puntos sobre esos personajes, hasta ahora no ha detallado una duda muy importante para los fanáticos: Qué pasó con Jimmy y Darcy en el chasquido de Thanos.

En el cuarto episodio de WandaVision se muestra que Monica Rambeau regresó por cortesía del chasquido de Hulk/The Blip, pero aunque los fanáticos tienen claro que Wanda Maximoff también fue víctima del chasquido de Thanos, lo que pasó con el agente del FBI y la doctora de astrofísica no se ha revelado.

En ese contexto, desde Yahoo Entertainment decidieron preguntarle directamente a Randall Park y Kat Dennings si sus personajes habían desaparecido cuando el villano chasqueó sus dedos.

Park aseguró que ha preguntado y, ante la ausencia de una respuesta definitiva, tiene “varias teorías”.

“Mi teoría es que no estaba (desaparecido). Pero no estoy seguro. Quiero decir, tuvo que aprender esos trucos de cartas”, sentenció el actor en referencia a ese notable detalle de Jimmy durante el cuarto capítulo.

Por otra parte, Dennings comentó que estableció que Darcy no fue víctima del plan del Titán loco.

“Pregunté y decidimos que Darcy no desapareció. Así que todo lo que quiero en esta vida es hacer un flashback de Darcy sin ser afectada por The Blip”, comentó la actriz. “Ese es mi mayor deseo”.

Puedes ver las palabras de los actores (y un cameo del gato de Dennings) en este video:

Previamente un libro había anticipado que Darcy no había desaparecido con el chasquido de Thanos. No obstante, como el texto llamado Marvel’s Avengers: Infinity War: The Cosmic Quest, Vol. 2: Aftermath también sostenía que el Doctor Erik Selvig había sobrevivido y eso se descartó en Avengers: Endgame, se habían generado dudas al respecto.

Por lo tanto, con las palabras de los actores de WandaVision como las respuestas más certeras hasta ahora, tendremos que esperar para ver si más adelante Marvel Studios cuenta qué hicieron Jimmy Woo y Darcy Lewis en esos cinco años.