Rachel Zegler será Blancanieves en la nueva película live-action de Disney

Disney está avanzando en el desarrollo de otra versión live-action de sus clásicos animados y, en paralelo al rodaje de la nueva interpretación de La Sirenita, desde Deadline revelaron que el estudio eligió a la actriz que tendrá la misión de interpretar a Blancanieves en su nuevo proyecto.

De acuerdo al reporte, Rachel Zegler, quien protagonizará la película de West Side Story de Steven Spielberg y también será parte de Shazam! Fury of The Gods, dará vida a la princesa titular en la nueva película de Blancanieves.

Este proyecto tomará como base a la película animada de 1938 que a su vez estaba inspirada en el cuento de los Hermanos Grimm y, según Deadline, “ampliará la historia y la música” de aquella entrega.

En ese sentido, mientras Marc Webb (500 Days of Summer, The Amazing Spider-Man) estará a cargo de la dirección, Benj Pasek y Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman) realizarán nuevas canciones para la película.

“Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son solo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney“, dijo Webb.

Por su parte, la propia Zegler confirmó su participación en la película con una publicación en redes sociales.

Esta nueva película de Blancanieves aún no tiene una fecha de estreno.