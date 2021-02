Rachel Zegler será parte de Shazam: Fury Of The Gods con un “papel clave”

Shazam: Fury Of The Gods sumó una nueva integrante a su elenco. De acuerdo a The Wrap, Rachel Zegler (West Side Story) será parte del elenco de la próxima película del héroe.

Hasta el momento se desconoce qué rol interpretará Zegler en la cinta, sin embargo, el reporte que anunció su participación sostiene que la actriz tendrá “papel clave” en la trama de la secuela.

De hecho, la propia Zegler enfatizó la importancia de su papel en un tweet donde escribió: “Estoy en mi era de papel clave en Shazam 2″.

Shazam: Fury Of The Gods será dirigida por David F. Sandberg, el mismo director de la primera película de Shazam, y contará nuevamente con Asher Angel como Billy Batson, Zachary Levi como Shazam y Jack Dylan Grazer como Freddy, entre otros.

Actualmente el estreno de la película está fijado para 2023 y se espera que sus filmaciones comiencen durante los próximos meses.