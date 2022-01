Rainbow Six Siege cambia su director creativo por tercera vez

Casi siete años han pasado desde el lanzamiento de Rainbow Six Siege, y el juego ha cambiado a su director creativo por tercera vez según dio a conocer Ubisoft.

A través de la página del estuidio es que se conoció que el actual director creativo, Leroy Athanassoff, dejará su posición en el juego para dedicarse a trabajar en otros proyectos de Ubisoft. Según dieron a conocer en su lugar, el director de arte Alexander Karpazis, será quien asuma el rol.

A raíz de su salida, Athanassoff mencionó que “quería hacerles saber que, por motivos personales, dejaré mi papel de director creativo en Siege para buscar otras oportunidades en Ubisoft”.

Además agregó que “esta no es una decisión que tomo a la ligera: amo este juego y esta comunidad, y estoy muy orgulloso de todo lo que nuestro equipo ha logrado juntos en los últimos dos años, pero estoy seguro de que es el correcto y el equipo me ha brindado todo su apoyo. No se preocupen, no iré demasiado lejos y tengo la sensación de que mi viaje con este increíble juego está lejos de terminar”.