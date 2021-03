Ralph Fiennes defendió J.K. Rowling de las críticas sobre sus comentarios respecto a la comunidad transgénero

Otro integrante de las películas de Harry Potter opinó sobre la polémica entorno a los dichos de J.K. Rowling respecto a las mujeres transgénero. En una entrevista con The Telegraph (vía The Hollywood Reporter), Ralph Fiennes expresó su apoyó a a la autora y planteó que no entendía la hostilidad hacia ella.

Fiennes, quien interpretó a Lord Voldemort en la popular franquicia que adaptó los libros de Rowling, se refirió a la polémica que arrancó el año pasado cuando la autora publicó una serie de tweets y un ensayo expresando, entre otras cosas, que la discusión sobre la identidad de género invalidaría las problemáticas sobre el sexo biológico.

“No puedo entender la hostilidad dirigida a ella”, dijo Fiennes. “Puedo entender el calor de una discusión, pero encuentro irracional esta era de acusación y la necesidad de condenar. Encuentro el nivel de odio que la gente expresa sobre puntos de vista que difieren de los suyos y la violencia del lenguaje hacia los demás, perturbador”.

La posición de Fiennes respecto a los dichos de Rowling contrasta con las posturas que tomaron otros actores de la franquicia de Harry Potter como Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes opinaron al respecto manifestando su apoyo a la comunidad trans.

No obstante, las palabras de Finnes tienen un tono parecido a los comentarios más recientes de Eddie Redmayne, el protagonista de la saga Animales Fantásticos que en septiembre del año pasado criticó la hostilidad que recibió Rowling en redes sociales.