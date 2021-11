Rawson Marshall Thurber realizó Red Notice con la misión de “entretener a la mayor cantidad de gente posible”

Probablemente durante los últimos meses se han topado con más algún video promocional o anuncio de Red Notice y es que Netflix no ha titubeado a la hora de promover la que sería la película más costosa de su historia.

Pero mientras sería fácil especular que con los nombres de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds el streaming ya tendría por lo menos la curiosidad de varios usuarios, el director de Red Notice contó que sus ambiciones y las de la plataforma van un poco más allá.

En Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Rawson Marshall Thurber (Skyscaper) con motivo del estreno de Red Notice y al ser consultado sobre la propuesta familiar de la película, el realizador contó que pretende que todos los suscriptores del streaming puedan ver y disfrutar de esta cinta.

“Quería que Red Notice entretuviera al mundo. Netflix tiene la mayor audiencia en el mundo y quería que cada uno de los 209 millones de suscriptores pudiese ver Red Notice y disfrutarla”, dijo Thurber. “Entonces no hay sexo ni drogas ni violencia real. No hay muchas groserías, pero igual es divertida. Es grande, tiene grandes piezas de acción, grandes estrellas y grandes risas. Red Notice es para todos, desde 8 hasta 80, hombres y mujeres, conservadores y liberales. No importa. Red Notice está aquí para entretenerte este mes en Netflix”.

De hecho, al abordar cómo esta cinta lidia con los tópicos y situaciones habituales de las cintas de acción, Thurber señaló que trató de permanecer en un terreno conocido para apelar a una audiencia más amplia.

“Me encantan las buenas películas de un género. En términos de evitar arquetipos, creo que nunca quise evitar arquetipos tanto como quería aceptarlos y subvertirlos. Creo que eso es lo más divertido. Entonces quieres entregar algo que sea familiar, pero que se sienta fresco y ese es el tipo de (balance) que quería, algo fresco y familiar”, dijo el director. “Al menos para mí cuando hablas sobre hacer una película cuya misión principal es entretener la mayor cantidad de gente posible, quieres crear algo que sea entretenido, complazca a la audiencia y la divierta. Y creo que eso es lo que hemos hecho con Red Notice”.

Aquí no vamos a entrar en el terreno de los spoilers, pero cuando vean Red Notice probablemente notarán escenas o diálogos que rápidamente traerán a su memoria otras películas, series y hasta videojuegos.

En ese sentido, aunque Red Notice se presenta como una propuesta original basada en un guión creado por el propio Thurber , el director también nos contó qué cintas inspiraron o influenciaron esta producción.

“Hay mucho amor por las películas en Red Notice”, dijo Thurber . “Red Notice es una película para las personas que aman las películas. Pero diría que las influencias son muy claras: Raiders of the Lost Ark, The Thomas Crown Affair- la original y el remake-, un poco de Ocean’s Eleven, quizás un poco de True Lies, National Treasure y algunas otras. (Y) las franquicias de James Bond y Misión Imposible”.

Pero que Red Notice tome como referente aquellas producciones no implica que la cinta siga todos los detalles de su propuesta y, por ejemplo, para bien o para mal esta apuesta quiere distinguirse de la mano de una serie de giros en su trama.

De acuerdo a Thurber, la realización de esos plot twist no fue sencilla y conllevó una gran dedicación en la post-producción.

“Cuando estás tratando con una película que tiene giros como Red Notice, quieres asegurarte de que la estás construyendo de una manera en que la audiencia no se sienta traicionada cuando eso sucede. Pero también tienes que construirla de una manera en que no adivinen (los giros) antes de tiempo, porque cualquiera de esas dos situaciones es un fracaso”, señaló el director. “Entonces es un balance muy delicado y trabajamos muy, muy duro en la edición para asegurarnos de que esa unión funcionara bien, que cuando uno de nuestros giros ocurre casi al final de la película te sientes gratamente sorprendido y toda la película toma un aspecto diferente y cuando la miras por segunda vez tienes una experiencia diferente”.

Y aunque los personajes de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds operaran como aliados y antagonistas entre ellos mismos, Red Notice técnicamente no contará con un villano principal. No obstante, Thurber cree que la ausencia de una figura de ese tipo no sería perjudicial.

“Usualmente tienes un villano en tu película y hay un ‘gran villano’ evidente contra el que tus héroes tienen que trabajar, pero eso no existe realmente en Red Notice. Hay tres adversarios trabajando juntos y cada uno de ellos tiene motivaciones diferentes o al menos eso parece”, explicó el director y guionista. “Entonces, definitivamente es un truco y no es sencillo realizarlo, pero creo que la clave es que a veces la gente comete el error de crear drama al aumentar el peligro. ‘Destruirá la ciudad’. ‘Destruirá el país’. ‘Destruirá el mundo’. Y no creo que a la audiencia le importe eso, no puedes hacer que al público le importe el destino del mundo, lo único que a la audiencia siempre le importará en una película - y en el final de una película- es un personaje que les importa o personajes que les importan”.

“Entonces es sobre hacer personajes que le gusten e importen a la gente. Si te importan los personajes y a ellos les importa algo, te importará eso. Es casi tan simple como eso”, concluyó.

Red Notice quiere presentarse como una mezcla de cintas de acción, persecución, aventuras y espías. Y, aunque ya está en algunos cines, podrán verla desde este 12 de noviembre en Netflix.