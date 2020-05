Recluso #1: El tráiler del documental centrado en la vida de Danny Trejo

Probablemente la primera vez que muchos vieron a Danny Trejo fue en La Balada del Pistolero. Luego su rostro comenzó a hacerse cada vez más reconocible, a partir de su participación en Del Crepúsculo al Amanecer, Con Air y Spy Kids. Obviamente todo explotó con Machete.

Pero antes de ser una actor reconocido, Trejo se definía como “un criminal 24/7”, que tuvo serios problemas con las drogas y cuyas actividades criminales lo llevaron a pasar un largo tiempo tras las rejas en la cárcel de San Quentin.

En vez de caer aún más bajo, en el lugar se dedicó al boxeo y comenzó su tratamiento, que le permitió alejarse de las drogas y poco a poco acercarse a la industria cinematográfica. Con el tiempo, buscó ayudar a los jóvenes siendo parte de diversas actividades para evitar que cayeran en sus mismos malos pasos.

Todo eso foco de un nuevo documental llamado Inmate #1: The Rise of Danny Trejo, que debutará en julio, en plataformas de video on demand de Estados Unidos, de la mano de Universal Home Entertainment.

El siguiente es su tráiler.

El documental es dirigido por Brett Harvey y cuenta con entrevistas a actores, imágenes nunca vistas y el testimonio personal de Trejo y sus familiares.

“La audiencia será testigo del nacimiento de un ícono de Hollywood que se convirtió en un símbolo de esperanza para las personas con las que creció y los fanáticos. alrededor del mundo. Después de 46 años de sobriedad, nunca olvida sus raíces y está realmente feliz de pagarlo todos los días. Trejo ha hecho su misión personal y la deuda con la sociedad de retribuir a las comunidades chicanas en Los Ángeles a través de su trabajo voluntario donando comida a través de sus emblemáticos restaurantes con sede en Los Ángeles, comprando juguetes para niños locales, hablando motivacionalmente en las cárceles, trabajando con refugios de animales y siendo una fuente de apoyo constante para aquellos en el vecindario en el que fue criado”, explica su sinopsis.