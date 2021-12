Reddit cerró un subreddit por “excesivas” filtraciones de Spider-Man: No Way Home y Sony está intentando detener la piratería de la película en YouTube

A diferencia de varias películas que se estrenaron durante este año, Spider-Man: No Way Home no contó con estreno híbrido en cines y un servicio de streaming. Sin embargo, eso no ha evitado que la esperada película de Spidey se convierta en el blanco de un montón de filtraciones.

Después de todo, aunque los rumores y reportes sobre Spider-Man: No Way Home están lejos de ser algo nuevo, tras las primeras funciones de la películas comenzaron a multiplicarse las imágenes y videos que derechamente revelan aspectos de la cinta.

Así, mientras en varios hashtags de Twitter está lleno de momentos de la película que habían permanecido ocultos en el material oficial, en plataformas como YouTube abundan los videos grabados desde el cine.

En ese sentido, desde The Hollywood Reporter revelaron que Sony está intentando detener la piratería de la nueva cinta de Spider-Man en YouTube y durante el jueves pasado consiguió eliminar algunas filtraciones “a los pocos minutos de las publicaciones iniciales”.

Pero aunque gracias a los reclamos por derechos de autor Sony pudo dar de baja algunos videos, actualmente todavía hay un montón de filtraciones de Spider-Man: No Way Home en YouTube e incluso en Reddit tuvieron que tomar una medida un poco más drástica al respecto.

Según reporta Torrent Freak, esta semana Reddit decidió cerrar el subreddit /r/nowayhomeleaks por la gran cantidad de filtraciones de Spider-Man: No Way Home que se estaban dando en ese foro.

/r/nowayhomeleaks se estableció en julio de este año, sin embargo, su actividad comenzó a incrementar durante esta semana y sus publicaciones más recientes habrían incluido desde fotos hasta un enlace a una versión grabada del cine de la película completa.

En ese sentido, ante la falta de regulación de los moderadores, Reddit cerró /r/nowayhomeleaks “por excesivas eliminaciones por derechos de autor”.

Si bien actualmente no hay claridad respecto a qué planea hacer Sony para lidiar con esta situación, no parece exagerado decir que a estas alturas no hay mucho que hacer y los fanáticos que aún no pueden ver Spider-Man: No Way Home tendrán que seguir cuidándose de los spoilers.