Resident Evil 8: Village trae de regreso su demo con motivo de Halloween

Si es que aún no has probado la última entrega de Resident Evil, esta es tu oportunidad y es que desde Capcom han traído de regreso la demo del juego con motivo de Halloween, para que todos los que no lo han probado tengan la oportunidad de ver que tal el juego.

La demo se encuentra disponible en PC, a través de Steam, así como en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S, y permite jugar por un tiempo limitado al título.

Según explican de Capcom, el límite de juego es de 60 minutos, pero hay que tener en cuenta que “el límite no se ha reiniciado desde los últimos períodos de disponibilidad de la demo, así que si ya jugaste, esto afectará al tiempo de juego restante”.

Esta demo llega acompañada de una serie de descuentos en juegos de la saga.