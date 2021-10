Resident Evil: Welcome to Raccoon City presenta su tráiler oficial

Tal como fue anunciado, durante la jornada de este jueves es que fue dado a conocer el tráiler de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, el reboot cinematográfico que tendrá la popular franquicia de Capcom.

El tráiler junto con mostrar un nuevo vistazo a los diferentes protagonistas, además entrega un primer vistazo a los zombies y criaturas de la popular saga de Survival Horror, entregando de esta forma un primer vistazo a como lucirán los Licker en el filme.

A la vez recrea algunos momentos de los primeros juegos como la escena en la que se encuentran con el primer zombie en la mansión Spencer, o el conductor de camión que se convierte en zombie y vuelca al inicio de Resident Evil 2.

Hay que recordar que hace unas semanas fueron dadas a conocer las primeras imágenes de la película, mostrando como lucirán algunos de los personajes más importantes de la saga como Claire Redfield (Kaya Scodelario), Leon S. Kennedy (Avan Jogia) Albert Wesker (Tom Hopper), Brad Vickers (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen), y Chris Redfield (Robbie Amell).

El filme, que es dirigido por Johannes Roberts (47 Meters Down, The Strangers: Prey at Night), tendrá categoría R, porque mostrará “violencia y gore”, además de incluir un lenguaje fuerte.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City tiene programado su estreno para el 24 de noviembre en Estados Unidos.